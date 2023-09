Una festa con fiera e mercato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una festa con fiera e mercato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SAGRA

Significato/Curiosita : Una festa con fiera e mercato

La propria mercanzia alla fiera-mercato che si svolgeva l'indomani sulla piazza antistante la basilica, in via dei servi e nelle immediate adiacenze.... La sagra (termine dal latino derivato dall'aggettivo sacer, all'accusativo sacrum, cioè «sacro») è una festa popolare di carattere locale e cadenza annuale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

