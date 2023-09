I sudditi di Tamerlano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I sudditi di Tamerlano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TARTARI

Significato/Curiosita : I sudditi di tamerlano

Stato tranchant e ha identificato tamerlano come un personaggio «di etnia non mongola ma turca». il padre di tamerlano, il cui nome significa in mongolo... Disambiguazione – se stai cercando il film, vedi il deserto dei tartari (film). il deserto dei tartari è un romanzo di dino buzzati. pubblicato nel 1940, segnò...