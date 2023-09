Succulento piatto di carne - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Succulento piatto di carne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BRASATO

Significato/Curiosita : Succulento piatto di carne

Alla borgognona (bœuf à la bourguignonne) è uno stufato di carne nel vino borgogna ed è un piatto tradizionale della cucina francese, regionale della zona... Contiene il lemma di dizionario «brasato» wikimedia commons contiene immagini o altri file su brasato (en) brasato, su enciclopedia britannica, encyclopædia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Succulento piatto di carne : succulento; piatto; carne; Un piatto per più piatti; alla genovese: piatto di carne ripiena; Tipico piatto spagnolo; Il piatto più importante di un banchetto; è un ottimo piatto di melanzane in forno; La città di un noto carne vale; Forniscono latte lana e carne ; Un segno aggiunto a una lettera per modificarne la pronuncia o per distinguerla da altre simili; La città brasiliana del più famoso carne vale; Insacca carne di maiale;

Cerca altre Definizioni