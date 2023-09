Lo sono i carciofi e i cardi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono i carciofi e i cardi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SPINOSI

Significato/Curiosita : Lo sono i carciofi e i cardi

cottura di carciofi stufati al verde mazzo di carciofi romaneschi del lazio all'esterno di un ristorante, nel ghetto di roma. carciofo con spine evidenti... Luciano spinosi (roma, 9 maggio 1950) è un ex allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore. era conosciuto anche come spinosi ii per... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Lo sono i carciofi e i cardi : sono; carciofi; cardi; Che non sono scritti in versi; sono doppie nelle caparre; sono proverbiali quelle da orbi; Lo sono certi triangoli; sono prodighi con gli artisti; Ha terre che producono carote e carciofi ; Possono averla i carciofi ; Così possono finire cetrioli funghi e carciofi ni; I carciofi senza spine; carciofi alla __, piatto tipico del ghetto di Roma; Da un insufficienza cardi aca ne deriva uno polmonare; I cardi nali in conclave; Scrisse Moscardi no; Può essere cardi nale; Un innesto cardi ochirurgico;

Cerca altre Definizioni