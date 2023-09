Vi sono anche quelli animati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi sono anche quelli animati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CARTONI

Significato/Curiosita : Vi sono anche quelli animati

Disegno animato o cartoon (dall'inglese). i cartoni animati vengono realizzati per il cinema, la televisione, il mercato home video e anche per il web... Stai cercando una trattazione sui cartoni animati giapponesi, vedi anime. un cartone animato, spesso abbreviato in cartone, è un'opera audiovisiva d'animazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

