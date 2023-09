Lo è il Sasso dell Appennino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è il Sasso dell Appennino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : GRAN

Significato/Curiosita : Lo e il sasso dell appennino

il gran sasso d'italia (o semplicemente gran sasso) è il massiccio montuoso più alto degli appennini e dell'italia peninsulare, situato interamente in... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi gran (disambigua). questa voce sull'argomento centri abitati della norvegia è solo un abbozzo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Lo è il Sasso dell Appennino : sasso; appennino; Una valanga sasso sa; Unità di misura dell energia in uso nei Paesi anglosasso ni; Deserto sasso so; Uno per gli Anglosasso ni; Gergo anglosasso ne; Monte dell Antiappennino toscano; La più alta vetta dell appennino tosco-emiliano; Monti dell appennino siculo; Monte dell appennino ligure tra Pavia e Piacenza; Passo dell appennino sulla Parma La Spezia;

Cerca altre Definizioni