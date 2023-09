Roast : nel menu - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Roast : nel menu. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : BEEF

Significato/Curiosita : Roast : nel menu

T.” panino al prosciutto panino con bistecca e formaggio panino con il roast beef panino “subway melt” panino “subway club” panino con pollo in salsa... (en) «what's beef beef is when you need two gats to go to sleep beef is when your moms ain't safe up in the streets» (it) «cos'è il beef beef è quando hai...