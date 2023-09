Riserva sorprese a tutti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riserva sorprese a tutti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FUTURO

Significato/Curiosita : Riserva sorprese a tutti

Ufficiale del rifugio padova w. musizza e g. de donà, l'isola del lago riserva sorprese sul cadore antico, articolo del corriere delle alpi del 4/11/2010,... Se stai cercando altri significati, vedi futuro (disambigua). in una concezione lineare del tempo, il futuro è la parte di tempo che ancora non ha avuto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

