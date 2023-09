Quella di nascita rivela l età - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella di nascita rivela l età. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : DATA

Significato/Curiosita : Quella di nascita rivela l eta

Voce principale: gesù. la data di nascita di gesù (anno e giorno) non è esplicitamente riportata dai vangeli, le principali fonti su gesù, né da altre... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi data (disambigua). la data è la convenzione per indicare un giorno specifico in un calendario... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Quella di nascita rivela l età : quella; nascita; rivela; I piloti di F 1 si contendono quellà di partenza; quella degli strumenti è utile per navigare in Internet; quella pescatrice è il pesce detto anche coda di rospo; Darwin studiò a fondo quella delle specie; È storica quella di Buccari; Malato dalla nascita ; Viene imposto alla nascita ; Lo era per nascita Einstein; I propri si hanno alla nascita ; Si coniuga dalla nascita ; rivela la presenza del micio; Il rivela rsi dei sentimenti; rivela i falli agli arbitri; Fidarsi o rivela re un segreto; Può rivela re una frattura;

Cerca altre Definizioni