Può essere Matteo o Teodoro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può essere Matteo o Teodoro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : TEO

Significato/Curiosita : Puo essere matteo o teodoro

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi don matteo (disambigua). don matteo è una serie televisiva italiana, prodotta da lux vide in collaborazione... Antonio teocoli, detto teo (taranto, 25 febbraio 1945), è un comico, imitatore, cabarettista, attore, cantante, conduttore televisivo e regista teatrale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Può essere Matteo o Teodoro : essere; matteo; teodoro; Due che vivono insieme senza essere sposati; Può essere lordo ma non sudicio; Giorno che può essere grasso; Può essere di gradimento; Ha molte possibilità di essere eletto; Un matteo regista; Il regista de Il Vangelo secondo matteo ; Abbandonarono il Parlamento dopo il delitto matteo tti; Era la professione dell evangelista matteo ; Il Nino fra gli interpreti di Don matteo ; teodoro per gli amici; teodoro ... in famiglia;

Cerca altre Definizioni