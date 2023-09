Posto di vedetta sugli alberi delle navi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Posto di vedetta sugli alberi delle navi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : COFFA

Significato/Curiosita : Posto di vedetta sugli alberi delle navi

La vedetta, nel lessico marinaresco, è un marittimo della sezione di coperta (solitamente un marinaio) imbarcato su una nave (mercantile o passeggeri)... Creato» (mariannina coffa, da psiche) mariannina coffa nacque a noto la mattina del 30 settembre 1841 dall'avvocato salvatore coffa, un liberale impegnato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

