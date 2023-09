Per visite a distanza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per visite a distanza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : CARDIOTELEFONO

Significato/Curiosita : Per visite a distanza

Diversi metodi per la misurazione della distanza interpupillare. le più accurate avvengono durante le visite oculistiche, tramite strumentazione professionale... Seguito, negli anni ottanta, l'allora sip lanciò un vero e proprio "cardiotelefono". da allora, gli enti di ricerca, le università, le società scientifiche... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Per visite a distanza : visite; distanza; Veloci visite toccata e fuga; Accompagnano comitive di vacanzieri in visite a città e musei; Struttura per visite mediche e operazioni; Gare di corsa che si svolgono sulla distanza di circa 20 km; Vedono male a distanza ; A notevole distanza ; Comunicazione vocale a distanza ; Come la distanza fra una lente e la sua fiamma;

Cerca altre Definizioni