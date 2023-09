Ottimo vino dolce di Bordeaux - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ottimo vino dolce di Bordeaux. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SAUTERNES

Significato/Curiosita : Ottimo vino dolce di bordeaux

Italia settentrionale e in francia, nella zona di bordeaux, borgogna, loira e champagne. il commercio del vino non riuscì a sopravvivere alla caduta dell'impero... Wikipedia. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. la denominazione sauternes (aoc) (appellation d'origine contrôlée ossia denominazione di origine... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

