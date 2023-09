Nuotano a farfalla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nuotano a farfalla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : DELFINISTI

Significato/Curiosita : Nuotano a farfalla

Libero e nello stile farfalla. vive in germania con lo status ufficiale di rifugiata dal 14 marzo 2016. yusra mardini cresce a damasco, in siria. ha... Goldin (rovigo, 8 febbraio 1984) è un nuotatore italiano. è tra i migliori delfinisti italiani, da molti anni sale sul podio ai campionati italiani sia nei... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

