Non mancano a chi ha fantasia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non mancano a chi ha fantasia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : IDEE

Significato/Curiosita : Non mancano a chi ha fantasia

Rese fantasia il primo film commerciale proiettato in stereofonia. fantasia debuttò in un numero limitato di sale in tredici città degli stati uniti a partire... Trascendente, immateriale, universale e reale. platone colloca tutte le "idee" in un mondo distinto, il mondo "iperuranio" (dal greco p "oltre" e a... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Non mancano a chi ha fantasia : mancano; fantasia; Non mancano di mezzi; Se mancano ogni suocera si fa suora; Non mancano all inventore; Che mancano di sapere; Non mancano nelle fattorie; Le evasioni della fantasia ; Creati con la fantasia ; Un piccolo essere antropomorfo di fantasia ; Si possono fare anche con la fantasia ; A questi la fantasia non manca;

Cerca altre Definizioni