Un nativo di Cagliari o di Oristano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un nativo di Cagliari o di Oristano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SARDO

Significato/Curiosita : Un nativo di cagliari o di oristano

D'appello di cagliari (con sezione staccata di sassari), all'interno del quale si trovano i sei tribunali (cagliari, lanusei, nuoro, oristano, sassari... Titolo. sardo – lingua propria dell'isola di sardegna sardo logudorese – modello ortografico delle varianti linguistiche centro-settentrionali sardo campidanese... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

