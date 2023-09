Le misure inglesi di 0 91 m - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le misure inglesi di 0 91 m. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : IARDE

Significato/Curiosita : Le misure inglesi di 0 91 m

Il piede (in inglese foot; simbolo ft o primo) è un'unità di misura di lunghezza del sistema imperiale britannico. equivale a 0,3048 m o a 30,48 cm e... Le 100 iarde (ingl. 100 yards) sono una specialità dell'atletica leggera di velocità in linea, non prevista nei programmi ufficiali della world athletics... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

