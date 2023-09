Mettono i figli nella tasca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mettono i figli nella tasca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CANGURI

Significato/Curiosita : Mettono i figli nella tasca

canguro fantasma, una leggenda metropolitana secondo cui esisterebbero canguri alti tra i 3,5 e i 5,5 piedi (= tra...

Altre risposte alla domanda : Mettono i figli nella tasca : mettono; figli; nella; tasca; Si immettono nella memoria del computer; Trasmettono il moto dai differenziali alle ruote; Si mettono nelle scarpe; Anche i più distinti si mettono in coda; Molti Statunitensi lo mettono nel loro whisky; Un figli o di Galla Placidia; Mitico figli o di Crono e Rea; Un tipo di figli o; Sorrenti: lanciò figli delle stelle; Un romanzo di Carofigli o; È nella natura del generoso; Il graduale formarsi di un opera nella testa del suo creatore; Si immettono nella memoria del computer; Fu il simbolo dei Lancaster nella guerra contro gli York; Una categoria di peso nel pugilato e nella lotta; Una pena che colpisce soltanto la tasca ; Li abbiamo in tasca dal 2002; Una tasca idiomatica; Il profittatore che non paga mai di tasca sua; Monete in tasca ;

