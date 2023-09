L indossa d inverno monsieur - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L indossa d inverno monsieur. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PALETOT

Significato/Curiosita : L indossa d inverno monsieur

Che involontariamente pestò un piede del boia, al quale disse: «pardon, monsieur. non l'ho fatto apposta». alle 12:15 la lama le cadeva sul collo. il boia... Un paltò (dal francese paletot) è una specie di soprabito del tipo frock coat, di solito un po' più lungo e più largo di quelli comuni, generalmente indossato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : L indossa d inverno monsieur : indossa; inverno; monsieur; L ampia veste indossa ta dalle donne indiane; indossa no il camisaccio; Lo indossa no molte donne per andare in spiaggia; indossa no lo scafandro; Non più indossa to; D inverno sono più lunghe; Si programmano d inverno ; Si riscalda d inverno per i fiori; Le case d inverno per le piante; Come il riposo di certi animali in inverno ; Il cappotto di monsieur ; L affermazione di monsieur ; L Ecco di monsieur ; Questi... per monsieur ; Lo Scusi! di monsieur ;

Cerca altre Definizioni