Si fanno per intendersi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si fanno per intendersi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SEGNI

Significato/Curiosita : Si fanno per intendersi

Cultura popolare coincideva sostanzialmente con il folclore, da intendersi come ciò che si rifà ad una tradizione arcaica o agli usi e costumi tradizionali... Bernardo segni – storico italiano giulio cesare segni – vescovo della diocesi di rieti dal 1584 al 1603 julio segni – compositore italiano mariotto segni, detto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

