Esperti di caldaie - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : FOCHISTI

Significato/Curiosita : Esperti di caldaie

calda, meno densa di quella circostante, per ottenere una forza o spinta verso l'alto necessaria per sollevarsi da terra secondo il noto principio di... Il fochista (der heizer) è un racconto dello scrittore ceco di lingua tedesca franz kafka risalente al 1913: destinato ad essere il primo capitolo di un... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

