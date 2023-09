Eliminare tutte le lungaggini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Eliminare tutte le lungaggini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ABBREVIARE

Significato/Curiosita : Eliminare tutte le lungaggini

Turkel, interprete del barista lloyd, riferì in un'intervista delle lungaggini per le riprese della scena del bar, arrivando a sei settimane, fino a lavorare... Typewriter company di new york e nella ibm selectric del 1961 e serviva ad abbreviare la frase commerciale "at a price of = al prezzo di". nel 1963 venne inclusa... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Eliminare tutte le lungaggini : eliminare; tutte; lungaggini; eliminare una legge; eliminare un professionista dal proprio ordine; Dispositivo su autocarri usati per eliminare le gelate sulle strade; eliminare i rilievi; Ci si versa il latte per eliminare la panna; La stazione spaziale che ospita astronauti di tutte le Nazioni; Lo sono le cose tutte d un pezzo; Non accessibile a tutte le borse; Lo sono tutte le cose cercate ma non trovate; Lo squilibrato non le ha tutte ; lungaggini introduttive;

