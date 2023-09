Discusso in un assemblea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Discusso in un assemblea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DIBATTUTO

Significato/Curiosita : Discusso in un assemblea

Ufficiale, su un.org. (en) assemblea generale delle nazioni unite, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc. (en) opere di assemblea generale... Il termine bisessuale sia inclusivo rispetto al termine pansessuale è dibattuto all'interno della comunità lgbt, in particolare dalla comunità bisessuale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Discusso in un assemblea : discusso; assemblea; Lo è una persona che ha discusso la tesi; Un principio indiscusso ; Ha discusso la tesi sui Manga nell aula magna dell ateneo; Un ordine che non può essere discusso ; Principio indiscusso ; Raccolti in assemblea ; assemblea di sacerdoti chiamata dal vescovo; L assemblea che riunisce tutti i vescovi italiani; Antica assemblea ateniese che votava delle leggi; L assemblea permanente dei vescovi italiani;

Cerca altre Definizioni