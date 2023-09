Consente una rapida soluzione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Consente una rapida soluzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FACILITÀ

Significato/Curiosita : Consente una rapida soluzione

Pratica. una volta che la soluzione sia stabilizzata, può essere ulteriormente riscaldata per mantenerne la reattività. la soluzione calda (una volta cessate... Delle più brillanti costellazioni del cielo, si individua con estrema facilità ed è uno dei principali riferimenti nel cielo stellato. lo scorpione non... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

