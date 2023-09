Un cocktail di rame e zinco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un cocktail di rame e zinco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OTTONE

Significato/Curiosita : Un cocktail di rame e zinco

Utilizzato è una miscela di rame, ossido di zinco e allumina, impiegata per la prima volta nel 1966 dalle imperial chemical industries. a pressioni di 50-101... ottone i di sassonia, detto ottone il grande (wallhausen, 23 novembre 912 – memleben, 7 maggio 973), fu duca di sassonia dal 936 al 961, re dei franchi... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

