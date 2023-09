Un ciuffo di lattuga - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un ciuffo di lattuga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CESPO

Deglutizione senza masticazione (per esempio, le foglie di lattuga vanno spezzettate in ritagli di circa 2 × 2 cm, poiché intere sono troppo grandi e coese... Eretto e amaro, consumato di solito previa cottura senza il caratteristico cespo alla base prodotto in estate con costanti irrigazioni; il secondo, più basso...