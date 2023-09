Ciò che scrive delle matite - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ciò che scrive delle matite. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : MINA

Significato/Curiosita : Cio che scrive delle matite

Sull'uso delle fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. il gioco della sigaretta, noto anche come lui e lei, è un gioco di carta e matita. è... mina, pseudonimo di mina anna maria mazzini (busto arsizio, 25 marzo 1940), è una cantante, produttrice discografica, conduttrice televisiva e attrice... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Ciò che scrive delle matite : scrive; delle; matite; Le apre e chiude chi scrive ; Grosso errore nel parlare o nello scrive re; Si scrive tutti i giorni; Si scrive senza rime; scrive re con le rime; Matura al tempo delle angurie; Il consesso delle Nazioni Unite; Depressione tipica delle regioni carsiche; L oceano delle isole Maldive; Il prodotto dell essiccatura e macinatura delle castagne; È sottilissima in certe matite ; Custodie per penne e matite ; Come la dermatite anche detta neurodermite; Lo sono ematite e limonite; Un astuccio per matite ;

Cerca altre Definizioni