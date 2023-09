Che non sono scritti in versi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che non sono scritti in versi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PROSASTICI

Significato/Curiosita : Che non sono scritti in versi

Maometto, vedi versetti satanici. i versi satanici (nell'originale inglese, the satanic verses) è un romanzo scritto da salman rushdie. pubblicato per la... Da cui trasse origine, quando le impressioni reali non avevano più la prosastica urgenza del documento." agosto 1935. carlo levi, lasciato grassano, precedente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

