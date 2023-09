In cavi e valvole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In cavi e valvole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : AV

Significato/Curiosita : In cavi e valvole

Conduttore ad alta tensione a 200 kv e ritorno in mare per la corrente neutra. le linee aeree e i cavi sottomarini sono duplicati, con entrambi i circuiti... Velocità ferroviaria av – codice vettore iata di avianca av – codice fips 10-4 di anguilla av – codice iso 639-2 alpha-2 della lingua avara av – codice iso 3166-2:es... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

