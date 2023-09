Avvicendamenti nel servizio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Avvicendamenti nel servizio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TURNI

Significato/Curiosita : Avvicendamenti nel servizio

Iraq — [senza fonte] medaglia nato per il servizio in afghanistan — [senza fonte] medaglia nato per il servizio nella ex jugloslavia — [senza fonte] medaglia... Sull'uso delle fonti. un videogioco strategico a turni è un videogioco di strategia che è organizzato a turni, ossia l'azione va periodicamente in attesa mentre...