C è anche quello maccheronico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è anche quello maccheronico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LATINO

Significato/Curiosita : C e anche quello maccheronico

Irripetibili. il latino maccheronico è oggi la lingua dei convivi dei goliardi.[senza fonte] un esempio di latino maccheronico è il titolo del primo album... latino – antica lingua indoeuropea latino-falisca latino arcaico – forma della lingua latina precedente il latino classico latino classico – latino letterario... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : C è anche quello maccheronico : anche; quello; maccheronico; Quella pescatrice è il pesce detto anche coda di rospo; Piccole come le stelle bianche ; Vi sono anche quelli animati; La Blanche tt del film Elizabeth; È detto anche calla selvatica; In quello Medio si giostrava; Feuillet scrisse quello d un giovane povero; È celebre quello del Nabucco; quello del cuore è a sinistra; Era famoso quello di Delfi; Teofilo __, poeta maccheronico ;

Cerca altre Definizioni