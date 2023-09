Viaggia per piacere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Viaggia per piacere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TURISTA

Significato/Curiosita : Viaggia per piacere

Ulisse - il piacere della scoperta è un programma televisivo documentaristico ideato da piero e alberto angela, e condotto da quest'ultimo, in onda dal... Lavorativo ma anche a scopo di svago. un tipo di viaggiatore più simile al turista di oggi era il giovane che, a partire dal xvii secolo, si impegnava nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

