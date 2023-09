Usanza o atteggiamento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Usanza o atteggiamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MANIERA

Significato/Curiosita : Usanza o atteggiamento

Parenti dei donatori. tale usanza divenne nota in inglese come souling. le soul cakes erano offerte agli stessi spiriti come pasto, o i soulers avrebbero agito... Delle vite lo storico aretino incomincia a parlare della "maniera moderna" o "grande maniera" dei suoi tempi, indicando in artisti come leonardo da vinci... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Usanza o atteggiamento : usanza; atteggiamento; In Giappone è usanza toglierle entrando in casa; Ognuno ha la sua usanza ; usanza del momento; _ maiorum : era l usanza degli antenati presso i Latini; Detto proverbiale: __ che vai, usanza che trovi; Lo è l atteggiamento di chi agisce solo per il proprio tornaconto; Come dire atteggiamento ; atteggiamento di eccessivo entusiasmo; atteggiamento lontano da ogni eccesso per Orazio; atteggiamento d ostentata raffinatezza e alterigia;

Cerca altre Definizioni