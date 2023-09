Urti tra vetture - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Urti tra vetture. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SCONTRI

Significato/Curiosita : Urti tra vetture

Una vera e propria famiglia di vetture derivate, da un punto di vista d'immagine, dalla 500 del 2007. con questa vettura debutta la seconda generazione... L'espressione scontri di catania indica fatti di guerriglia urbana, verificatasi il 2 febbraio 2007 nella città siciliana tra le forze dell'ordine e un... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Urti tra vetture : urti; vetture; Grand famoso videogame di guida e furti ing; Furti di borse con strappi rapidi e irruenti; In maniera furti va; Refurti va bottino malloppo; È furti va quella di Adina ne L elisir d amore; Affitto di vetture ; Quelle delle autovetture nuove sono tutte catalitiche; Superficie orizzontale di appoggio nelle vetture ; Produce vetture a due posti per la città; Una gara per vetture ;

Cerca altre Definizioni