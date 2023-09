Supporto per la pallina da golf - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Supporto per la pallina da golf. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : TEE

Significato/Curiosita : Supporto per la pallina da golf

Nazionale. il gioco consiste nel colpire una pallina (nota come palla da golf) lungo un apposito percorso, da una piazzola di partenza (il tee), fino alla... tee – codice aeroportuale iata dell'aeroporto cheik larbi tebessi di tébessa (algeria) tee – codice iso 639-3 della lingua tepehua di huehuetla tee –... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

