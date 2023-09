Lo Stato americano con capitale Paramaribo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo Stato americano con capitale Paramaribo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SURINAME

Significato/Curiosita : Lo stato americano con capitale paramaribo

Una lista delle capitali ordinata per la loro altitudine. la prima città a comparire è la paz, capitale della bolivia. tuttavia lo stato sudamericano possiede... Disambiguazione – se stai cercando l'omonimo fiume, vedi suriname (fiume). questa voce o sezione sull'argomento suriname non cita le fonti necessarie o quelle presenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

