La squadra allenata da Luciano Spalletti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La squadra allenata da Luciano Spalletti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : NAPOLI

Significato/Curiosita : La squadra allenata da luciano spalletti

luciano spalletti (certaldo, 7 marzo 1959) è un allenatore di calcio italiano, commissario tecnico della nazionale italiana. terminata la carriera da... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi napoli (disambigua), neapolis o naples. napoli (afi: /'napoli/ ascoltai; in napoletano napule, pronuncia... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

