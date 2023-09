Un segno aggiunto a una lettera per modificarne la pronuncia o per distinguerla da altre simili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un segno aggiunto a una lettera per modificarne la pronuncia o per distinguerla da altre simili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : DIACRITICO

Significato/Curiosita : Un segno aggiunto a una lettera per modificarne la pronuncia o per distinguerla da altre simili

gli-per modificarne la pronuncia, ma anche per ragioni puramente ortografiche in alcune parole nei nessi: cie, gie, scie e gnia. la lettera m... Attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. un segno diacritico, o un diacritico (dal greco dat, diakritikòs, "separativo, distintivo"... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

