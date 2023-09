Scrisse il verso nel mezzo del cammin di nostra vita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scrisse il verso nel mezzo del cammin di nostra vita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : DANTE

Significato/Curiosita : Scrisse il verso nel mezzo del cammin di nostra vita

«nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, ché la diritta via era smarrita.» nel mezzo del cammin di nostra vita è il primo... vedi dante alighieri (disambigua). disambiguazione – "dante" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi dante (disambigua). dante alighieri... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Scrisse il verso nel mezzo del cammin di nostra vita : scrisse; verso; mezzo; cammin; nostra; vita; scrisse Uomini e no; Herman Melville scrisse quelli della veranda; scrisse il romanzo I ragazzi della Via Pàl; scrisse un famoso inno; Natalia Ginzburg scrisse quello famigliare; Incita chi spinge verso l alto; Un verso della metrica classica e romanza; Il percorso verso la vetta; Lo è lo spazio dell Universo ; È mezza verso i cinquant anni; Sono in mezzo ai semifreddi; In mezzo allo stadio; In mezzo al geyser; Oggi prima di mezzo giorno; In mezzo alla fila; Si consuma cammin ando; Un dispositivo o un app che ci dice quanto cammin iamo; Andare avanti proseguire il cammin o; cammin a sempre sulla punta dei piedi; Il cammin o per l inferno lo è di buone intenzioni; Cosi è detta la nostra bandiera; La meta della nostra gita 4772 Genova; Erano mezzi della nostra Marina; La meta della nostra gita 6679 Vibo Valentia; La nostra è quella Italiana; Hanno raggiunto il secolo di vita ; Evita te; Ernest autore d una famosa vita di Gesù; Ha ricevuto l Oscar per La vita è bella; Un infrazione da ambiente della malavita ;

Cerca altre Definizioni