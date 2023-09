Risonanza Magnetica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Risonanza Magnetica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : RM

Significato/Curiosita : Risonanza magnetica

Sostituiscono il parere medico: leggi le avvertenze. l'imaging a risonanza magnetica (magnetic resonance imaging, mri), oppure semplicemente rm o rmn, è una... rm, pseudonimo di kim nam-joon (, , gim nam-junlr, kim namchunmr; seul, 12 settembre 1994), è un rapper, compositore e produttore discografico... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Risonanza Magnetica : risonanza; magnetica; La risonanza magnetica nucleare in una lista d esami; risonanza ; risonanza mediatica che smuove l opinione; Di grande risonanza , tonante, altisonante; La risonanza magnetica nucleare in una lista d esami; Quella di una notizia non è magnetica ; Esame clinico: __ magnetica ; Quella magnetica è usata per le sue qualità isolanti; Particelle di radiazione elettromagnetica ;

Cerca altre Definizioni