Relativo alla pelle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativo alla pelle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CUTANEO

Significato/Curiosita : Relativo alla pelle

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi pelle (disambigua). disambiguazione – "cute" rimanda qui. se stai cercando l'omonimo gruppo... Leucemia/linfoma linfoblastica precursori t-b coinvolgimento cutaneo da leucemia mieloide pseudolinfoma cutaneo, infiltrati linfoidi della pelle che imitano il linfoma... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Relativo alla pelle : relativo; alla; pelle; relativo all arte del navigare; relativo all intestino; Correlativo di quali; relativo all equitazione; Correlativo di altre; È simile alla salamandra; Sporge dalla parete; Dalla forma simile a quella di un ellissoide; Audace alla francese; alla fine tornerai; Una borraccia di pelle ; Trasforma la pelle grezza in cuoio; Dànno una pelle flessibile e morbidissima; Recipiente di pelle ; Così erano chiamati i pelle grini medievali che si recavano a pregare a San Pietro;

