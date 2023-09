Relativo all arte del navigare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativo all arte del navigare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : MARINARESCO

Significato/Curiosita : Relativo all arte del navigare

Fisica. secondo barbabianca sono poche le persone capaci di navigare in questo mare. le acque del nuovo mondo sono dominate dai quattro imperatori. esistono... Un canto marinaresco (in inglese sea shanty, scritto anche chantey o chanty) è un tipo di canto di lavoro che era un tempo comunemente usato per accompagnare... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

