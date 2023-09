Un recipiente per la colazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un recipiente per la colazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LATTIERA

Significato/Curiosita : Un recipiente per la colazione

La lattiera è un contenitore, propriamente una brocca, che serve a contenere il latte. se viene usata per aggiungerlo a tè o caffè è di dimensioni molto...

Altre risposte alla domanda : Un recipiente per la colazione : recipiente; colazione; Un recipiente dal contenuto variopinto; recipiente di pelle; recipiente in birreria; Un recipiente per marmellate; recipiente dei barbieri; Rilassa i muscoli e stimola la circolazione ; L insieme degli organi e dei condotti deputati alla circolazione del sangue; L articolazione del bacino con la gamba; Prima colazione inglese; Mangiare tra la colazione e la cena;

