Può avere la coda davanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può avere la coda davanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CASSIERE

Significato/Curiosita : Puo avere la coda davanti

Caratteri a stampa, può avere due forme nettamente diverse: una più semplice, con la coda aperta, e una più elegante, con la coda sinuosa e chiusa su... Statista sovietico, ha un nevo vinoso sulla fronte. l'uomo vive facendo il cassiere del carcere di poggioreale, da cui attinge i soldi per pagare il suo vizio... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

