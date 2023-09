Porta i caratteri ereditari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Porta i caratteri ereditari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : GENE

Significato/Curiosita : Porta i caratteri ereditari

Un antenato. questi nomi divennero con il tempo ereditari. in francia, il fenomeno dei cognomi ereditari si estese a tutta la popolazione nel xiv secolo... Disambiguazione – se stai cercando il gruppo musicale britannico, vedi gene (gruppo musicale). un gene (afi: /'ne/) in biologia molecolare e in genetica indica... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

