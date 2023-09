Per niente superbo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per niente superbo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : UMILE

Significato/Curiosita : Per niente superbo

Quaranta e cinquanta grant continuò a mietere successi nella commedia: fu il superbo protagonista di arsenico e vecchi merletti (1944), diretto da frank capra... umile è un nome proprio di persona italiano maschile e femminile maschili: umiltà, umiliano, umiliato femminili: umiltà, umiliana, umiliata si tratta... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Per niente superbo : niente; superbo; Non gli va mai bene niente ; In modo conveniente ; Per niente tranquillo; Non è capace di fare niente ; niente a Marsiglia; Tutt altro che superbo ; Vi furono il Prisco e il superbo ; superbo , orgoglioso; Gonfia il superbo ; Fiero, superbo ;

Cerca altre Definizioni