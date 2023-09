Ottenere conseguire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ottenere conseguire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SORTIRE

Significato/Curiosita : Ottenere conseguire

Effettuata semestralmente. si può conseguire il ppl anche se non si è maggiorenni: bastano infatti 16 anni per poterlo conseguire. la qualifica di pilota commerciale... All'altezza predeterminata di 580 metri come calcolato da john von neumann per sortire i maggiori effetti distruttivi. il responsabile al puntamento, il maggiore... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

