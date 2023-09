Non gli va mai bene niente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non gli va mai bene niente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CRITICONE

Significato/Curiosita : Non gli va mai bene niente

Natale la stessa storia, non so mai che cosa regalare a mio papà, ha una certa età e non gli va mai bene niente di quello che gli compro!!! – sa, mio padre... Mario contro bowser dopo essere stato sconfitto. cranky kong: è il padre criticone di donkey kong (nei giochi è il nonno) e sovrano del regno della giungla... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Non gli va mai bene niente : bene; niente; Sbocca a sud di San bene detto nelle Marche; Nota bene nei testi; Civile e bene ducato; Necessarie come le cautele con cui è bene procedere; Servono a trattar bene ; In modo conveniente ; Per niente tranquillo; Non è capace di fare niente ; niente a Marsiglia; Per niente vicino;

Cerca altre Definizioni