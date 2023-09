Nel burrone e nell abisso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nel burrone e nell abisso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : BO

Significato/Curiosita : Nel burrone e nell abisso

Dove indica, nella sua etimologia, "fesso, fenditura, burrone", quindi simbolicamente "abisso" dove sono "tenebrosità, oscurità". esiodo lo descrive... Midt-telemark ed ex comune bo – città della sierra leone cima di bo – vetta delle alpi biellesi bo di valsesia – vetta delle alpi biellesi le bô – comune francese... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

