Mettere in evidenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mettere in evidenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ACCENTUARE

Costruzione normale andrebbe dopo, per mettere in evidenza un concetto o una parola. in ambito narrativo (in lingua inglese si usa la definizione flash-future... Patria, fu guidato da elementi estremistici del fascismo, determinati ad accentuare la carica di intransigenza del nuovo partito per consolidare il governo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Mettere in evidenza : mettere; evidenza; Rimettere in ordine i conti di un azienda; Un galletto da mettere in pentola; Vi si poggiano i capi lavati da rimettere in forma; mettere in pratica il programma; mettere a contatto; evidenza rilievo; Non ha la previdenza della formica; Si fanno per previdenza ; Di lapalissiana evidenza ; Una forma di previdenza ;

